«Не хочу ставить рамки»: Алсу раскрыла планы на свою карьеру

Певица Алсу поделилась, что испытывает сильное желание много работать и экспериментировать в своей карьере. Об этом артистка рассказала в беседе с kp.ru.

Алсу призналась, что соскучилась по интенсивному темпу работы, из-за чего столкнулась с острым желанием много трудиться. Благодаря последним годам у певицы появилась внутренняя энергия, которую она хочет вкладывать в свое творчество.

По словам знаменитости, она хочет экспериментировать, а также удивлять саму себя. Артистка подчеркнула, что сейчас начала свободнее относиться к музыке и собственному образу.

«Не хочу ставить себе рамки: «Алсу должна петь только вот так». Мне интересно пробовать новое, но при этом сохранять себя и ту искренность, за которую, надеюсь, меня столько лет любит зритель», — поделилась певица.

В августе Алсу призналась, что не делает ничего особенного для поддержания стройной фигуры. По словам артистки, она стройна от природы и всегда была в одном весе. При этом певица всегда старается максимально много двигаться и правильно питаться.

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