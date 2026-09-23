Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Госдуму — 2026Проблемы с бензином в РоссииНападения медведей в России
Культура

«Не хочу ставить рамки»: Алсу раскрыла планы на свою карьеру

Певица Алсу заявила, что хочет экспериментировать в своем творчестве
Павел Бедняков/РИА Новости

Певица Алсу поделилась, что испытывает сильное желание много работать и экспериментировать в своей карьере. Об этом артистка рассказала в беседе с kp.ru.

Алсу призналась, что соскучилась по интенсивному темпу работы, из-за чего столкнулась с острым желанием много трудиться. Благодаря последним годам у певицы появилась внутренняя энергия, которую она хочет вкладывать в свое творчество.

По словам знаменитости, она хочет экспериментировать, а также удивлять саму себя. Артистка подчеркнула, что сейчас начала свободнее относиться к музыке и собственному образу.

«Не хочу ставить себе рамки: «Алсу должна петь только вот так». Мне интересно пробовать новое, но при этом сохранять себя и ту искренность, за которую, надеюсь, меня столько лет любит зритель», — поделилась певица.

В августе Алсу призналась, что не делает ничего особенного для поддержания стройной фигуры. По словам артистки, она стройна от природы и всегда была в одном весе. При этом певица всегда старается максимально много двигаться и правильно питаться.

Ранее Алсу раскрыла имя лучшей подруги среди российских певиц.

Комментарии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!