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Культура

Алсу раскрыла имя лучшей подруги среди российских певиц

Алсу заявила, что певица Ева Власова чувствует ее душу
Василий Кузьмичев/Агентство «Москва»

Певица Алсу заявила, что в мире шоу-бизнеса можно найти настоящую дружбу – по ее словам, это возможно, если нет зависти и конкуренции. В беседе с НСН она призналась, что ее лучшей подругой как раз является коллега по сцене – это певица Ева Власова.

Алсу подчеркнула, что не любит в отношениях с людьми фальшь и как только чувствует ее – старается разрывать отношения. Она добавила, что ей одинаково комфортно работать с коллегами по творчеству как мужского, так и женского пола, но во втором случае все-таки проще расслабиться и быть собой.

«В зрелом возрасте я нашла подругу, которая чувствует мою душу, — это Ева Власова, — добавила певица. — Мы действительно близко общаемся. Есть представители более старшего поколения артистов, с которыми я дружу и общаюсь еще с детских лет».

До этого Алсу прокомментировала тему личной жизни и поиска партнера – она заявила, что не видит проблем с нехваткой достойных мужчин. Также звезда призналась, что готова к новым отношениям после развода с Яном Абрамовым.

Ранее Алсу раскрыла секрет идеальной фигуры: «Максимально двигаться».

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