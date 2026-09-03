Билеты на два концерта Шуфутинского в Кремле полностью раскупили

Билеты на концерт заслуженного артиста РФ Михаила Шуфутинского, визитной карточкой которого стала песня «3-е сентября», раскупили. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что дополнительный концерт состоится на следующий день, 4 сентября. На него так же раскупили все билеты.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что чтобы творчество Канье Уэста было понятно российскому слушателю, артисту нужно взять уроки у шансонье Михаила Шуфутинского и спеть с ним «Тихо, как в раю».

3 сентября — единственный день, когда календарь переворачивают с особым вниманием. Стоит открыть нужную страницу — и в голове уже звучит голос Михаила Шуфутинского. Песня давно стала главным осенним мемом: ее цитируют, переделывают, пародируют и каждый год возвращают в соцсети. Как появилась грустная песня о расставании, что говорит о ее популярности сам певец и причем здесь Егор Крид — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Шуфутинский раскрыл, как изменился шансон за его карьеру.