Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Культура

Бывшая невеста Гуфа собралась замуж

Бывшая девушка Гуфа Салахова сообщила, что выходит замуж
Telegram-канал «3Kitana69»

Бывшая невеста рэпера Гуфа (настоящее имя – Алексей Долматов), блогерша Разият Салахова, сообщила в Telegram-канале, что сыграет свадьбу.

Салахова опубликовала видео, как примеряет свадебное платье в салоне.

«Я прилечу!» — прокомментировала публикацию сестра Гуфа Ольга Долматова.

22 ноября 2024-го Гуф сделал предложение Салаховой во время концерта в Москве, однако до свадьбы дело не дошло. Весной 2025 года Салахова заявляла, что не планирует и «даже не хочет» выходить замуж в обозримом будущем.

28 августа 2025 года Салахова объявила об расставании с рэпером Гуфом. 11 февраля 2026-го блогерша сообщила о новом романе. Она опубликовала фото с новым возлюбленным, но не раскрыла его личность.

В августе Салахова рассказала об изменах и унижениях со стороны Гуфа. Девушка утверждает, что певец не только неоднократно ей изменял, но и унижал ее. По словам Салаховой, рэпер пересылал ее личные сообщения, где она делилась переживаниями, и смеялся над ними в компании других женщин.

Ранее экс-невеста Гуфа заступилась за Айзу и сестру рэпера после слов жены Паши Техника.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Ребенок не поступил на бюджет. Как оплатить учебу и не разориться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!