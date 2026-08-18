Бывшая невеста Гуфа собралась замуж

Бывшая невеста рэпера Гуфа (настоящее имя – Алексей Долматов), блогерша Разият Салахова, сообщила в Telegram-канале, что сыграет свадьбу.

Салахова опубликовала видео, как примеряет свадебное платье в салоне.

«Я прилечу!» — прокомментировала публикацию сестра Гуфа Ольга Долматова.

22 ноября 2024-го Гуф сделал предложение Салаховой во время концерта в Москве, однако до свадьбы дело не дошло. Весной 2025 года Салахова заявляла, что не планирует и «даже не хочет» выходить замуж в обозримом будущем.

28 августа 2025 года Салахова объявила об расставании с рэпером Гуфом. 11 февраля 2026-го блогерша сообщила о новом романе. Она опубликовала фото с новым возлюбленным, но не раскрыла его личность.

В августе Салахова рассказала об изменах и унижениях со стороны Гуфа. Девушка утверждает, что певец не только неоднократно ей изменял, но и унижал ее. По словам Салаховой, рэпер пересылал ее личные сообщения, где она делилась переживаниями, и смеялся над ними в компании других женщин.

Ранее экс-невеста Гуфа заступилась за Айзу и сестру рэпера после слов жены Паши Техника.