Алсу рассказала, что платит зарплату сыну

Певица Алсу призналась в интервью Герри Ивашенко из «PROпуск ТВ», что платит зарплату своему сыну.

По словам Алсу, сын делает видеоконтент для нее. Мальчик получает 5 тысяч рублей за съемочный день. Артистка не стала отрицать, что такая ставка – очень дорогая.

«Это очень много, я понимаю. Но это не каждый день происходит и даже не каждую неделю. Поэтому нормально», — поделилась исполнительница.

Алсу отметила, что учит сына распоряжаться своими деньгами. Она прививает ребенку ценности того, что нужно заботиться о других. К примеру, покупать что-нибудь матери или няне.

Алсу считает, что деньги нужно давать своим детям как раз за работу, так и без повода.

У певицы трое детей от бизнесмена Яна Абрамова – десятилетний сын Рафаэль и две дочери – 19-летняя Сафина и 18-летняя Микелла. В августе 2024 года Алсу развелась с предпринимателем. Пара была в браке 18 лет.

В апреле 2025-го Алсу и Абрамов заключили мировое соглашение по делу о разделе имущества.

Ранее Алсу рассказала, когда нужно говорить с ребенком о сексе.