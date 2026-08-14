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Культура

В Греции нашли святилище мышиного культа Аполлона

The President: археологи откопали на Крите святилище с останками более 450 мышей
Paulpixs/Shutterstock/FOTODOM

В древнегреческом святилище Аполлона на Крите археологи обнаружили останки более 450 мышей, которых, по всей видимости, использовали в ритуальных целях. Об этом сообщает греческое издание The President.

Раскопки на месте храма в Гортине, которые проводила Итальянская археологическая школа в Афинах с 19 июля по 14 августа, принесли неожиданные результаты. В так называемом «священном депозитарии» — яме или ритуальном колодце, где накапливались жертвоприношения, — вместе с керамикой, статуэтками и другими ритуальными предметами были найдены кости и останки грызунов.

«Накопление останков этих мелких млекопитающих в контексте культа не может быть истолковано как естественное загрязнение территории, а напротив, указывает на осознанное жертвоприношение, связанное с особыми религиозными практиками», — поясняют в археологической школе.

По мнению исследователей, это говорит о том, что в Гортине почитали Аполлона Сминфея — бога-истребителя грызунов, защитника полей и здоровья. Его прозвище происходит от древнегреческого слова, обозначающего мышь. Культ Аполлона Сминфея был известен в Трое и других частях Малой Азии, и обнаружение его следов на Крите указывает на культурные связи между регионами.

Исследователи также изучили соседний театр, где обнаружили впечатляющие фрагменты фасада сцены и архитектурный декор, однако именно находка с мышами привлекла наибольшее внимание. Она позволяет предположить, что на этом месте культ Аполлона Сминфея мог сосуществовать с культом Аполлона Пифийского, известным по более поздним письменным источникам, или сменить его.

Ранее биологи запустили у мышей древний механизм отращивания конечностей.

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