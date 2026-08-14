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Культура

Меган Маркл обвинили в воссоединении с королем Карлом ради денег

Эксперт Левин: Маркл встретилась с королем Карлом ради денег и власти
Dominic Lipinski/AP

Герцогиню Сассекскую, актрису Меган Маркл обвинили в воссоединении с британским королем Карлом III ради денег. Корыстные мотивы в ее поступках углядела эксперт по британской королевской семье, биограф Анджела Левин.

В июле Меган, герцог Сассекский Гарри и их дети, принц Арчи и принцесса Лилибет, побывали во дворце впервые после скандальных интервью о королевской семье. В последний день поездки Гарри по Великобритании дети и жена к нему, чтобы встретиться с Карлом и королевой Камиллой. Подробности их разговора держались в секрете. После в СМИ появлялись сообщения, что принц Гарри с нетерпением ждет еще одной «встречи мечты» с отцом.

«Это не воссоединение мечты. Это способ получить деньги, власть и все, что захочет Меган», — говорит эксперт.

По словам Левин, Гарри восстанавливает отношения со королевской семьей, чтобы помочь карьере своей жены. По-видимому, он хотел бы, чтобы Карл III сопровождал его на Играх Непокоренных в 2027 году.

«Присутствие короля на Играх Непокоренных означало бы гораздо больше, чем просто появление на публичном мероприятии. Для Гарри это стало бы мощным символом того, что они преодолели все трудности и готовы двигаться вперед вместе», — объяснила она.

В 2020 году герцог и герцогиня Сассекские оставили свои королевские обязанности, чтобы начать новую жизнь в Калифорнии.

Ранее стало известно, почему королевская семья проигнорировала 45-летие Меган Маркл.

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