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Культура

Кассовые сборы фильма «Человек-паук: Новый день» превысили $700 млн

«Человек-паук: Новый день» собрал более $700 млн в прокате США за 13 дней
Marvel Studios Inc.

Фильм «Человек-паук: Новый день» собрал более $700 млн в американском прокате почти за две недели. Об этом свидетельствуют данные аналитического портала Numbers.

На данный момент сборы картины в США составили $704,6 млн. Еще $1,108 млрд фильм заработал на международных рынках. В результате мировые сборы достигли $1,813 млрд за два уик-энда после начала проката.

Фильм «Человек-паук: Новый день» вышел в мировой прокат 31 июля. Главную роль Питера Паркера исполнил Том Холланд. В фильме также снимались Зендая, Сэди Синк, Джон Бернтал, Марк Руффало, Флоренс Пью, Джейкоб Баталон и Майкл Мэндо.

Фильм «Человек-паук: Новый день» не выйдет в официальный прокат в России, поскольку кинокомпания Sony Pictures приостановила выпуск своих премьер в стране в 2022 году.

Советник президента России Елена Ямпольская прокомментировала ситуацию с переносом неофициальной премьеры фильма «Человек-паук» по просьбе дистрибьютора семейной картины «Колобок». В частности, она выступила против нелицензионных показов зарубежных фильмов в российских кинотеатрах.

Ранее трек российской певицы вырезали из украинской версии нового «Человека-паука».

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