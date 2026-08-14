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Культура

«Не забуду никогда»: Илья Сатир о расставании с Катей Кищук

Комик Илья Сатир объяснил разрыв с Катей Кищук непониманием
Натальная карта/VK Видео

Актер и комик Илья Сатир откровенно рассказал о расставании с экс-участницей группы Serebro Катей Кищук. Об отношения он поговорил с ведущими шоу «Натальная карта», новый выпуск которого вышел на платформе VK Видео.

По словам Сатира, они с Кищук расстались не из-за конкретной ситуации, а потому что история их отношения закончилась естественным образом.

«Мы сошлись, мы встречались, было здорово-классно, было очень сильное погружение и чувство эйфории, и Катя — замечательная и потрясающая девушка. Я к ней отношусь с огромным теплом и всегда буду относиться: она подарила мне кучу потрясающих моментов и эмоций. Это я не забуду никогда», — сказал он.

Комик поблагодарил Кищук за время, проведенное вместе, и объяснил разрыв взаимным непониманием.

«Бытовые моменты, взгляды на ситуации, мнения по какому-то поводу, которые начали не состыковываться друг с другом. И сразу все стало понятно. Что мы разные люди. Было тяжело — шлейф тянулся несколько месяцев. После отношений я чувствую себя опустошенным», — признался артист.

Ранее экс-участница Serebro рассказала о своем страхе перед людьми.

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