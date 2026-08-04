Экс‑участница SEREBRO о страхе перед людьми: «Пытаюсь никому не доверять»

Экс‑участница группы SEREBRO Катя Кищук поделилась в Telegram-канале, что хочет ощутить момент абсолютного, почти детского счастья, но пока не знает, как к этому прийти.

Поводом для этих размышлений стал концерт группы «Пошлая Молли»: наблюдая, как Милана Стар расплакалась от нахлынувших эмоций, Кищук захотела испытать нечто похожее.

В посте артистка затронула несколько мучающих ее тем. Она рассказала о сложных отношениях с едой, которые приносят ей грусть, и призналась, что стала бояться открытости и доверять людям.

«Я начала бояться людей, любой открытости, пытаюсь закрываться и никому не доверять. Потом чувствую себя в этом плохо», — сказала Кищук.

Кроме того, певица вновь задумалась о том, как часто люди приукрашивают действительность и обманывают самих себя, и еще раз отметила ценность фразы «не суди…»

В конце июня Кищук снялась в облегающем боди. Она позировала перед камерой в белом боди с принтом, которое сочетала с чулками в тон и пушистым бантом. Певица была запечатлена с распущенными волосами и макияжем с черными стрелками и нюдовой помадой. Знаменитость снялась, сидя на лестнице.

Ранее Волочкова показала фигуру в кружевном боди с декольте и чулках.