Николь Кидман хотела «выбросить карьеру на помойку» из-заТома Круза

Австралийская актриса Николь Кидман поделилась редким воспоминанием о своем десятилетнем браке с актером Томом Крузом. Об отношениях 59-летняя звезда вспомнила в интервью британскому Vogue.

«Я вышла замуж в очень юном возрасте, я была втянута в это с 22 лет. Внезапно мне 22-23, и у меня муж — огромная кинозвезда. Но это казалось совершенно естественным. Мы безумно влюбились друг в друга, и все было так просто», — делится она.

По словам Кидман, в окружении ее предупреждали, что брак может негативно повлиять на карьеру, но актриса была влюблена и мечтала выйти замуж.

«А потом я стала его «женой», и все такие: «Видишь, мы же тебе говорили». Я такая: «Ну и что? Мне не суждено было выйти замуж за человека, которого я люблю? Конечно, я выброшу свою карьеру на помойку. Мне все равно», — рассказывает актриса.

Круз и Кидман познакомились на съемках фильма «Дни грома» в 1990 году и поженились немногим позднее. В браке они усыновили детей — Изабеллу и Коннора — и снялись вместе в трех фильмах: «Дни грома», «Вдали от дома» и «С широко закрытыми глазами».

Супруги развелись в 2001 году, сославшись на непримиримые разногласия.

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