Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Культура

Илья Сатир о запретах в сексе: «Есть три пунктика»

Комик Илья Сатир признался, что не склонен к куколдизму
Натальная карта/VK Видео

Актер и комик Илья Сатир рассказал, какие запреты действуют для него в сексе. Предпочтениями он поделился на шоу «Натальная карта», новый выпуск которого опубликован на платформе VK Видео.

По словам Сатира, больше всего ему нравится секс с партнершами, которых он любит.

«И когда есть химия любви в сексе — это обкончаться. Трах-трах-трах-трах», — посмеялся он.

Комик добавил, что между его отношениями бывали и периоды беспорядочного секса.

«Для меня секс — это слияние тел и душ с последующим абсолютно всем. Есть только три пунктика», — предупредил артист.

Сатир подчеркнул, что не приемлет игры с дефекацией на него и помещением в него посторонних предметов. Кроме того, комик не склонен к куколдизму.

«И не надо просить меня смотреть, как тебя трахает кто-то другой. Это могут быть ролевые игры — разыграть ситуацию, будто мы не знакомы. Благодаря актерскому образованию я могу реально сыграть», — добавил он.

Ранее эксперт рассказала о проблемах в интимной жизни российских пар.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как работать с родственником или близким другом без вреда для субординации? Разбираем 4 сценария
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!