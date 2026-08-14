Илья Сатир о запретах в сексе: «Есть три пунктика»

Комик Илья Сатир признался, что не склонен к куколдизму

Актер и комик Илья Сатир рассказал, какие запреты действуют для него в сексе. Предпочтениями он поделился на шоу «Натальная карта», новый выпуск которого опубликован на платформе VK Видео.

По словам Сатира, больше всего ему нравится секс с партнершами, которых он любит.

«И когда есть химия любви в сексе — это обкончаться. Трах-трах-трах-трах», — посмеялся он.

Комик добавил, что между его отношениями бывали и периоды беспорядочного секса.

«Для меня секс — это слияние тел и душ с последующим абсолютно всем. Есть только три пунктика», — предупредил артист.

Сатир подчеркнул, что не приемлет игры с дефекацией на него и помещением в него посторонних предметов. Кроме того, комик не склонен к куколдизму.

«И не надо просить меня смотреть, как тебя трахает кто-то другой. Это могут быть ролевые игры — разыграть ситуацию, будто мы не знакомы. Благодаря актерскому образованию я могу реально сыграть», — добавил он.

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