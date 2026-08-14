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Культура

В Минпросвещения ответили на слухи об обязательных просмотрах «Колобка» школьниками

Минпросвещения опровергло слухи об обязательных просмотрах «Колобка» школьниками
Liu zishan/Shutterstock/FOTODOM

Министерство просвещения России опровергло сообщения о том, что в школах будут проводить массовые показы фильма «Последний богатырь. Колобок» для учащихся, передает «Интерфакс».

«В связи с появившимися в средствах массовой информации и социальных сетях сообщениями о том, что министерство просвещения РФ «распорядилось организовать для школьников 1-9-х классов обязательный просмотр кинофильма «Колобок», официально заявляем, что данная информация не соответствует действительности», — подчеркнули в ведомстве.

В Минпросвещения отметили, что не издавали каких-либо распорядительных или нормативных документов, которые бы обязывали образовательные организации проводить массовые показы картины.

Фильм «Последний богатырь: Колобок» стартовал в прокате 6 августа. Роль Колобка озвучил Гарик Харламов. Незадолго до премьеры режиссер картины Антон Маслов вступил в публичный конфликт с московским электриком, раскритиковавшим фильм: спор сопровождался нецензурной бранью со стороны постановщика.

Ранее BadComedian объяснил пустые кинозалы на премьере «Колобка».

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