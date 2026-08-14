Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Культура

На Украине заблокировали YouTube-канал звезды сериала «Универ»

На Украине заблокировали YouTube-канал российского актера Гогунского
mindea/Shutterstock/FOTODOM

На территории Украины заблокировали YouTube-канал актера Виталия Гогунского, известного по роли Кузи в сериале «Универ». Об этом рассказали в Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины (СНБО).

«YouTube заблокировал на территории Украины 12 каналов, которые поддерживают российскую армию. Заблокированы каналы российского актера Виталия Гогунского, фонда «Близкие люди»», — указывается в публикации.

Кроме того, на Украине заблокировали каналы публициста Германа Садулаева и журналиста Дмитрия Борисенко.

До этого родителям украинских школьников предложили запретить общаться в классных чатах на русском языке. Такое требование содержится в памятке для учителей, которую в преддверии нового учебного года опубликовал офис языкового омбудсмена Украины Елены Ивановской. Документ рекомендуется использовать как «надежный указатель в общении с родителями». В нем, в частности, содержится требование для родителей использовать украинский язык для общения в школьных чатах с учителями и администрацией учебного заведения

Ранее русский язык на Украине назвали привилегией властной элиты.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как работать с родственником или близким другом без вреда для субординации? Разбираем 4 сценария
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!