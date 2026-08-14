На Украине заблокировали YouTube-канал звезды сериала «Универ»

На территории Украины заблокировали YouTube-канал актера Виталия Гогунского, известного по роли Кузи в сериале «Универ». Об этом рассказали в Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины (СНБО).

«YouTube заблокировал на территории Украины 12 каналов, которые поддерживают российскую армию. Заблокированы каналы российского актера Виталия Гогунского, фонда «Близкие люди»», — указывается в публикации.

Кроме того, на Украине заблокировали каналы публициста Германа Садулаева и журналиста Дмитрия Борисенко.

До этого родителям украинских школьников предложили запретить общаться в классных чатах на русском языке. Такое требование содержится в памятке для учителей, которую в преддверии нового учебного года опубликовал офис языкового омбудсмена Украины Елены Ивановской. Документ рекомендуется использовать как «надежный указатель в общении с родителями». В нем, в частности, содержится требование для родителей использовать украинский язык для общения в школьных чатах с учителями и администрацией учебного заведения

Ранее русский язык на Украине назвали привилегией властной элиты.