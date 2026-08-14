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Культура

Робби Уильямс раскрыл психиатрический диагноз: «Это многое объясняет»

У певца Робби Уильямса нашли аутизм
Global Look Press

Британский певец Робби Уильямс раскрыл свой психиатрический диагноз. 52-летнего артиста, сделавшего признание на презентации своего бренда одежды, цитирует NME.

«У меня СДВГ, и я только что узнал, что у меня еще и легкая форма аутизма, что мне на самом деле чертовски нравится, потому что это многое объясняет. Теперь у меня есть карт-бланш, я делаю странные вещи и просто говорю: «Извините, я аутист», — пошутил он.

По словам артиста, из-за СДВГ он может сконцентрироваться на какой-либо идее на 1000%, но перестает уделять внимание всему остальному. Больше всего ему нравится придумывать творческие и смешные вещи, однако бывают и другие необычные проявления его особенностей.

«Недавно я сидел в самолете и подумал: «У меня может быть телекинез, и мои навязчивые мысли заставляют самолет разбиться прямо сейчас». Вот с каким уровнем безумия я имею дело, это лучше всего приучить свой мозг к чему-то лучшему (творчеству. — Ред.), чем беспокоиться о том, что я обладаю сверхъестественными способностями и разбиваю самолеты», — рассказал Робби Уильямс.

В октябре 2025 года Уильямс сообщил, что у него также диагностировали синдром Туретта.

Ранее жена Алека Болдуина призналась в психическом расстройстве.

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