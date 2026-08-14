Бородин назначен президентом РАМТа

Президентом Российского государственного академического молодежного театра (РАМТ) назначен Алексей Бородин. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова в Telegram-канале.

По ее словам, «на протяжении более 40 лет Бородин являлся бессменным художественным руководителем театра».

Он является народным артистом РСФСР, советским и российским театральным режиссером и педагогом, лауреатом Госпремии РСФСР имени К. С. Станиславского, Премии Президента РФ в области литературы и искусства, обладатель Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и Ордена Почета.

На должности художественного руководителя РАМТа его сменила Марина Брусникина, которая с 2023 года занимала в театре должность главного режиссера.

Любимова, говоря о Брусникиной, отметила, что та, являясь заслуженной артисткой России, лауреатом Премии Правительства РФ и обладательницей медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, «с успехом совмещает режиссерскую работу с педагогической практикой».

Ранее стало известно, что Московский театр сатиры возглавит Екатерина Сироткина.