Пригожин ответил Аврааму Руссо на обвинения в причастности к похищению

Скандал разразился между певцом Авраамом Руссо и продюсером Иосифом Пригожиным. Исполнитель обвинил своего оппонента в причастности к похищению, а также заявил, что он должен быть благодарен ему за большие доходы, которые он получил благодаря его имени. В ответ Пригожин обрушился на артиста с упреками, назвав его клеветником и фантазером.

«Если бы не я, если бы не продюсирование Тельмана Исмаилова, то не было бы никакого Авраама Руссо. Мы ему дали путевку в шоу-бизнес, мы его привели к славе и недосягаемым высотам», — заявил продюсер в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, Руссо «рассказывает сказки» о том, что принес ему несметные богатства, но при этом сам якобы взял у продюсеров 1 млн рублей и скрылся с этими средствами. Он также обвинил исполнителя в хайпе на его имени, добавив, что намерен подать на него в суд и потребовать ответа за свои слова.

«Честно говоря, Руссо — певец среднего уровня: как был колхозником, так и остался. Мужских качеств в нем тоже оказалось мало, поведение труса», — заявил продюсер.

Кунцевский суд Москвы оценил моральный вред за похищение певца Авраама Руссо в 600 тысяч рублей. Такую сумму взыщут с Тархана Эльдукаева, правой руки экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. По данным ФСБ, Эльдукаев руководил группой, которая устраняла недругов бизнесмена. В 2004-м они похитили Руссо прямо в центре Москвы, а в 2006-м расстреляли его автомобиль. Подробнее об этом – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Авраам Руссо опроверг подозрения в пластической операции.