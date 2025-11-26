«Личная боевая группа из чеченцев». Как певец Руссо помог раскрыть тайны Черкизовского рынка?

Кунцевский суд Москвы оценил моральный вред за похищение певца Авраама Руссо в 600 тысяч рублей. Такую сумму взыщут с Тархана Эльдукаева, правой руки экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. По данным ФСБ, Эльдукаев руководил группой, которая устраняла недругов бизнесмена. В 2004-м они похитили Руссо прямо в центре Москвы, а в 2006-м расстреляли его автомобиль. В истории разбиралась «Газета.Ru».

Стрельба в центре Москвы

В ночь на субботу, 19 августа 2006 года, на улице Бурденко в центре Москвы раздались выстрелы. Неизвестные открыл огонь из автомата по Range Rover, за рулем которого сидел Авраам Руссо , а на пассажирском сидении — телохранитель певца.

Артист был ранен в бедро, голень и поясницу, но смог увести машину из-под обстрела. Проехав километр, он потерял сознание. Телохранитель доставил его в казино Golden Palace, где в этот вечер дежурил его знакомый охранник — бывший полковник медицинской службы. Тот оказывал Руссо первую помощь, пока в заведение мчалась скорая.

Уже через час певца прооперировали в Институте имени Склифосовского и поместили в специальный охраняемый корпус клиники, опасаясь, что пострадавшего захотят «добить».

В ближайшем от места происшествия дворе оперативники обнаружили автомат АКС-74У и два магазина с 56 патронами. По факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Покушение на убийство»). На изъятом оружии эксперты нашли биологические следы, но идентифицировать преступников на тот момент не удалось, и долгие годы дело оставалось нераскрытым .

ЧП потрясло всю светскую Москву — это стало вторым инцидентом с популярным исполнителем. Двумя годами ранее, в 2004 году, Руссо избили у собственного дома . С сотрясением мозга и переломом носа его доставили в Медицинскую академию имени Сеченова. Тогда певец сказал, что потерял сознание и не помнит, как выглядели нападавшие.

Вскоре после этого он уехал за границу и лишь спустя 14 лет решился рассказать о том, что на самом деле произошло в начале нулевых. По его словам, в 2004 году его не только избили, но и похитили, а стоял за всем этим скандально известный бизнесмен и владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов .

«Относился к Руссо как к вещи»

Заявление Руссо о похищении было зарегистрировано в МВД 17 сентября 2018 года в 4:30 утра. Артист рассказал, что причиной охоты на него стал конфликт с владельцем Черкизовского рынка Исмаиловым. Тот привез Авраама Руссо в Москву и поначалу финансировал его концертную деятельность. Когда певец захотел отделиться и сотрудничать с Иосифом Пригожиным, предприниматель был взбешен.

31 января 2004 года он пригласил Руссо поужинать в принадлежащий ему ресторан «Прага» на Арбате и мирно все обсудить. Руссо тут же проводили в служебный кабинет бизнесмена, где певца уже ждали племянник Исмаилова и гендиректор ресторана Заур Марданов с помощниками — водителем Владимиром Гусаковым, охранниками Эльяром Дамировым и Владимиром Шестопаловым.

Они отобрали у артиста мобильный телефон и избили, требуя отменить все концерты и выступать лишь для Исмаилова и его гостей. По словам певца, все сводилось к тому, что он должен был стать «рабом» бизнесмена.

«По моему субъективному мнению, этот человек [Тельман Исмаилов] считал себя хозяином и относился к Руссо как к вещи, поэтому даже не мог помыслить, что эта вещь может принадлежать кому-то другому», — рассуждает в разговоре с «Газетой.Ru» адвокат Руссо Андрей Алешкин.

Участие в этом конфликте, как установили следователи, принимал и Тархан Эльдукаев . По словам певца, в то время борец-вольник из Чечни возглавлял службу безопасности владельца Черкизовского рынка и фактически был его правой рукой, исполняющей любые поручения.

«Тархан Эльдукаев вошел в комнату, где люди из окружения Исмаилова избивали меня, ударил в пах ногой, угрожал ножом и словесно», — вспоминал те события Руссо на заседании суда.

После этого певца усадили на заднее сидение автомобиля и привезли в загородный дом Исмаилова в Апрелевке, где удерживали до 1 февраля — пока артист не согласился выполнить все требования похитителей.

По словам Руссо, написать заявление он решился лишь спустя много лет, потому что опасался за свою жизнь .

«Закошмарить конкурентов, выбить долги»

После обращения в полицию в тот же вечер, 17 сентября 2018-го, был задержан первый подозреваемый — Заур Марданов, а вскоре за решетку угодили двое соучастников — Гусаков и Дамиров.

Оставшихся фигурантов оперативники взяли позднее: осенью 2023-го арестовали Эльдукаева, а спустя год и Шестопалова. Дело в отношении организатора преступления, Тельмана Исмаилова, выделили в отдельное производство. Он проживает в Черногории, где получил политическое убежище. Объявлен в международный розыск.

В конце 2019 года суд вынес первый приговор за похищение Руссо — Марданова, Гусакова и Дамирова освободили от наказания на основании того, что они добровольно отпустили пленника. Прокуратура решение опротестовала, дело направили на новое рассмотрение.

В 2021 году Гусакову все же дали шесть лет колонии строгого режима, а Дамирову — пять, но обоих освободили от наказания за истечением сроков давности. Племянник Исмаилова (Марданов) на заседание не явился — не смог вовремя вернуться из Франции. Его осудили спустя год, назначив семь лет колонии, и тоже освободили в зале суда.

В отношении Шестопалова и Эльдукаева дела просто прекратили за истечением сроков, но последний все равно угодил за решетку за другие преступления, совершенные по поручению босса.

Оказалось, бывший борец руководил целой группой по устранению неприятелей Исмаилова.

«Эльдукаев был из спортсменов, у Исмаилова он по сути стал руководителем его личной боевой группы из чеченцев. Отвечал и за личную охрану и за решение всех силовых вопросов: закошмарить конкурентов, выбить долги, подтянуть новые торговые площади на рынке, разобраться с арендаторами. Группа была хорошо прикормлена, получала солидное довольствие», — рассказал «Газете.Ru» экс-оперативник РУОП МВД России по Москве Михаил Игнатов.

Разработкой борца совместно занимались и МВД, и службы по защите конституционного строя ФСБ. Так, по данным спецслужбы, в 1996 году Эльдукаев по поручению босса организовал убийство бизнесмена Таира Гуршумова , с которым у Тельмана Исмаилова возник конфликт из-за торговых площадей на Черкизоне.

23 декабря 1996 года Гуршумова и его младшего брата обстреляли из автомата на Щербаковской улице в Москве. Через несколько дней Таир скончался. Его брата врачам удалось спасти.

Согласно показаниям засекреченных свидетелей, за организацию этого преступления Эльдукаев получил 500 тысяч долларов. Кроме того, по версии следователей, 19 августа 2006 года борец нашел и киллеров для Руссо . За это босс выделил ему 100 тысяч долларов.

В суде, который состоялся в сентябре 2025-го, устояла лишь часть обвинения. Так, присяжные признали Эльдукаева виновным в убийстве Гуршумова и покушении на его брата, но оправдали за покушение на певца. В итоге подручный Исмаилова отправился в колонию на 14 лет и 6 месяцев.

«Дело о похищении в отношении Эльдукаева прекращено по нереабилитирующим основаниям из-за сроков давности, поэтому мы подали иск в рамках гражданского процесса . У нас уже есть компенсация от Шестопалова. В среднем взыскивают по 500−600 тысяч рублей» — объяснил «Газете.Ru» адвокат Андрей Алешкин.

26 ноября Кунцевский районный суд Москвы частично удовлетворил требования Руссо, оценив причиненный артисту моральный вред в 600 тысяч рублей. Этот иск вряд ли окажется последним. Как отметил представитель защиты, дело о покушении на Руссо в 2006 году по-прежнему не завершено.

«Сейчас устанавливаются иные участники, причастные к преступлению, поэтому, я думаю, мы еще увидим и другие аресты», — отметил Алешкин и подчеркнул, что пока детали в интересах следствия не разглашаются.