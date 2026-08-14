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Культура

Жена звезды «Реальных пацанов» раскрыла, сколько тратит на сборы детей в школу

Алекса Селиванова раскрыла, что тратит 120 тысяч рублей на сборы детей в школу
Пресс-служба Александры Селивановой

Блогерша Алекса Селиванова (Александра Селиванова – прим. «Газета.Ru») призналась «Газете.Ru», что тратит около 120 тысяч рублей на подготовку детей к школе.

Жена звезды сериала «Реальные пацаны» Владимира Селиванова рассказала, что сборы одного ребенка обходятся в 60 тысяч рублей, а у нее в этом году два школьника.

«Примерно 60 тысяч рублей выходит на подготовку одного ребенка к школе — это форма, обувь, рюкзак, канцелярия и все необходимые принадлежности. У нас в школу уже ходит Даня, а в этом году в нулевой класс идет Соня. То есть только на сборы к школе нужно около 120 тысяч рублей», — поделилась Селиванова.

По мнению блогерши, государство должно помогать многодетным семьям выплатами к 1 сентября. Она отметила, что это значительно снизило бы финансовую нагрузку на родителей.

«Дорожает абсолютно все, в том числе и подготовка к школе. Поэтому каждый год я задаюсь вопросом: почему многодетным семьям не предусмотрены выплаты к 1 сентября? Мне кажется, это была бы действительно ощутимая помощь для родителей. Собрать к школе одного ребенка уже недешево, а когда детей несколько, сумма получается очень серьезной. Хотелось бы, чтобы государство больше поддерживало семьи с детьми, особенно многодетные», — заявила Селиванова.

Алекса Селиванова воспитывает двух детей от первого брака — дочь Софию и сына Даниила. В 2024 году она родила ребенка от актера Селиванова. Мальчика назвали Кириллом. Кроме того, блогерша ладит и с дочкой мужа Евой от первой жены.

Ранее жена Селиванова высказалась против медийной карьеры своих детей.

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