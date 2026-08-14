Стала известна прибыль оставленной лидером «Мумий Тролля» в России компании

Учрежденная лидером группы «Мумий Тролль» Ильей Лагутенко российская музыкальная компания «Лагуна» за прошлый год заработала почти 39 млн рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «Контур.Фокус».₽

Выручка ООО «Лагуна» за прошлый год составила 44,7 млн рублей, а чистая прибыль достигла отметки 38,9 млн рублей — на 23,6 млн рублей выше уровня годом ранее. Для сравнения: в 2024 году компания Лагутенко получила выручку в размере 19,7 млн рублей.

«Лагуна» зарегистрирована с профилем деятельности в сфере организации творческих мероприятий, продвижения музыкальных проектов, продажи музыкальных треков и продюсирования. Лагутенко владеет только 9% уставного капитала компании. Оставшиеся доли принадлежат его матери Елене Кибиткиной и ее супругу Федору Кибиткину.

Солист группы «Мумий Тролль» уехал из России после начала специальной военной операции на Украине в 2022 году и поселился в США. Его дом в Малибу стал одним из уничтоженных лесным пожаром в начале прошлого года. Недавно артист сообщил, что начал восстанавливать постройку, а пока живет во втором своем доме в Лос-Анджелесе.

Лагутенко остается бессменным лидером основанной 43 года назад во Владивостоке группы «Мумий Тролль», в состав которой сейчас также входят Олег Пунгин, Александр Холенко, Артем Крицин и Павел Вовк. Самыми известными треками коллектива являются «Владивосток 2000», «Девочка», «Утекай», «Морская» и «С Новым Годом, крошка!».

Ранее Лагутенко запел в США и Европе, лишившись дома в Малибу.