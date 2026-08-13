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Культура

Супруги наворовали книг в библиотеке для продажи и заработали полмиллиона рублей

В США супруги украли сотни книг из библиотеки и продали их в магазин
Shutterstock

Спружеская пара из американского города Меса (штат Аризона) была арестована по подозрению в краже библиотечных книг на тысячи долларов и перепродаже некоторых из них местному книжному магазину. Об этом сообщает «Эй-би-си» со ссылкой на местное полицейское управление.

Как выяснили правоохранители, 36-летний Иэн и 33-летняя Афина Бартлетт не вернули в публичную библиотеку Месы сотни книг и продали их, выручив $6,2 тысячи долларов (около полумиллиона рублей).

Пару арестовали прямо в библиотеке по обвинению в краже и незаконном обороте краденого имущества. Арест произошел после жалобы букинистического магазина на то, что некие мужчина и женщина пытались продать множество книг с библиотечными этикетками.

Букинисты обратились напрямую в библиотеку, и сотрудники учреждения установили, что книги брал и не возвращал Иэн Бартлетт. После блокировки за невозвраты своих предыдущих аккаунтов в библиотечной системе он заводил новые, аналогичным занималась и его жена.

Детективы продолжают расследование инцидента. Местонахождение многих украденных книг неизвестно, их покупателей попросили связаться с полицией.

Ранее книга была возвращена в библиотеку спустя 150 лет.

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