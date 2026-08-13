Самый завидный холостяк Британии выбрал неожиданную профессию

Граф Уэссекский Джеймс, которого пресса называет самым завидным холостяком Британии, выбрал неожиданную профессию. Об этом сообщает Daily Mail.

18-летний сын принца Эдварда поступил в Королевский сельскохозяйственный университет Сайренчестера и будет изучать управление сельскими землями и недвижимостью.

Младший внук королевы Елизаветы II уже опробовал работу на земле летом — он сменил королевские обязанности на крестьянский труд в поместье своего дяди короля Чарльза в Сандрингеме и водил трактор.

Королевский сельскохозяйственный университет был основан в 1845 году и стал первым сельскохозяйственным колледжем в англоязычном мире.

Специальность, которую получит Джеймс, включает в себя усвоение «основ профессиональной деятельности в сельской местности, а также планирования и развития, юриспруденции, оценки стоимости, строительства зданий и управления».

Ранее британский король прокатился на танке и пошутил про его скорость.