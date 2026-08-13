Шоу «This Is Хорошо» закрывается после 16 лет работы

Блогер Стас Давыдов закрывает YouTube-канал «This is Хорошо», который вел 16 лет. Об этом он сообщил в новом видео.
По словам Давыдова, в последнее время проект вести стало сложно, и команда устала бороться за его существование.
Положение проекта осложнил конфликт с американской компанией ViralHog. Компания потребовала удалить с канала более 200 старых роликов, грозя большими штрафами.
«Тема с ViralHog не ключевой момент. Хотя, конечно, какую-то дополнительную каплю в чашу нашего терпения она добавила», — уточнил Давыдов.
Он пообещал подробнее рассказать о ситуации и ответить на вопросы зрителей в финальном стриме, который проведет в начале сентября.
На момент закрытия на канал подписано более 6 млн человек. Веб-сериал специализировался на ироничном обзоре актуальных мировых новостей и популярных видеороликов.
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