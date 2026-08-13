Дочь Майкла Джексона о запретах на скандальном ранчо: «Никаких аттракционов»

28-летняя актриса певица, дочь Майкла Джексона Пэрис рассказала о запретах, действовавших для нее на скандальном ранчо отца «Неверлэнд». Воспоминаниями 28-летняя звезда поделилась в подкасте Call Her Daddy.

Майкл Джексон жил в поместье, названном в честь мифической страны литературного персонажа Питера Пэна, с 1988 по 2005 год. На ранчо были кинотеатр, парк развлечений с колесом обозрения озеро, железнодорожная станция и контактный зоопарк с ламами, шимпанзе и другими животными.

Однако, по словам Джексон, родным детям артиста было запрещено пользоваться возможностями для развлечений в поместье.

«Я просыпалась и шла в комнату, которая была нашим школьным классом, так мы учились. Нам было очень, очень доходчиво сказано, что все аттракционы не для нас, они нам не принадлежат, они предназначены для неизлечимо больных детей из малообеспеченных семей, которые не могут посещать Диснейленд», — объяснила она.

Джексон уверена, что этот запрет был полезен и помог ей вырасти достойным человеком.

Пэрис и ее старший брат Принс родились в браке Майкла Джексона с Дебби Роу. Музыкант женился на бывшей медсестре в 1996 году, сразу после развода с дочерью Элвиса Пресли Лизой-Мари, а в 1999-м их брак был расторгнут. Младший сын артиста Бланкет родился в 2002 году под именем Принц Майкл Джексон II, имя его матери неизвестно.

В марте 2019 года телеканал HBO показал документальный фильм «Покидая Неверлэнд». В нем выросшие дети, гостившие на ранчо звезды, обвинили артиста в педофилии.

Ранее сообщалось, что Марлон Брандо мог быть отцом одного из детей Майкла Джексона.