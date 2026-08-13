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Культура

Заочно арестован комик Саша Долгополов

Комика Сашу Долгополова заочно арестовали на два месяца
sankldive/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Столичный суд в заочном порядке арестовал комика Сашу Долгополова (официально внесен министерством юстиции РФ в список иностранных агентов). Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Таганский районный суд города Москвы с 13 августа 2026 года избрал в отношении Долгополова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его экстрадиции на территорию России либо с момента задержания на территории Российской Федерации.

Долгополов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей о реабилитации нацизма.

Суд установил, что не позднее 20 декабря 2024 года, находясь за пределами России, комик публично произнес заявление, которое, по данным проверки, было направлено на оскорбление памяти защитников Отечества и унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны. В его действиях усмотрели мотивы явного неуважения к памяти защитников Отечества.

Ранее сообщалось о заочном аресте московским судом журналистки Зольниковой.

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