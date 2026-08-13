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Культура

Солист «Иванушек» высказался о роли отца: «Счастливее себя не помню»

Певец Туриченко признался, что стал счастливее после рождения сына
Пресс-служба Кирилла Туриченко

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко раскрыл свое отношение к новой для себя роли отца. Об этом артист рассказал kp.ru.

Туриченко назвал рождение сына Леона прекрасным чудом, за которое он очень благодарен своей супруге Дарье.

«Наверное, счастливее себя я не помню. Конечно, забот стало больше, но они приятные. Ко всему можно привыкнуть, всему можно научиться», — отметил певец.

По словам артиста, он научился мало спать еще в то время, когда работал в ночных клубах, а также ездил с сольными гастролями и давал концерты с «Иванушками International».

Туриченко также выразил благодарность своей жене, которая поддерживает его в новой роли. Супруга певца может дать ему время на ночной отдых, оставшись с сыном самостоятельно. При этом пара всегда старается друг друга подстраховывать. Кроме того, на помощь супругам приходят их родители.

В феврале 43-летний Кирилл Туриченко впервые стал отцом. В их семье с Дарьей Тарасовой родился сын Леон. Роды проходили в одной из частных клиник Москвы. Певец все время находился рядом с женой, оказывая ей необходимую поддержку на протяжении всего процесса.

Ранее солист «Иванушек» высказался о будущем сына.

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