Катя Адушкина обвинила продюсера в невыплате миллионов

Популярная блогерша Катя Адушкина обвинила своего экс-продюсера Елизавету Павлухину в невыплате ей 5,5 млн рублей. О том, что Адушкина подала против бывшей помощницы иск, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, Адушкина считала продюсера своим ключевым экспертом и признает, что та собрала сильную команду менеджеров по продажам.

Однако теперь, продолжает Baza, Адушкина и Павлухина будут судиться из-за долга и процентов по договору, который они заключили в конце февраля этого года. Адушкина потребовала вернуть ей 5,5 млн рублей.

Павлухина в социальных утверждает, что с начала года «переживает сложный период», поскольку в мае сильно заболела острым ларингитом и якобы попала в реанимацию, поэтому 2 месяца не выходила на связь. Как говорит девушка, у нее «произошла тотальная переоценка ценностей».

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