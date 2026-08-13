Молодые российские геймеры назвали нелюбимую экранизацию компьютерной игры

Молодые геймеры рассказали, какие экранизации видеоигр им нравятся и чего они ждут от переноса любимых вселенных на экран. Данными соответствующего опроса, проведенного к старту The International 2026 по Dota 2, поделились с «Газетой.Ru» онлайн-кинотеатр «КИОН» и сеть компьютерных клубов COLIZEUM.

74% опрошенных признались, что после просмотра фильма или сериала по игре у них хотя бы иногда возникает желание попробовать оригинал или вернуться к нему. Среди экранизаций видеоигр, которые больше всего понравились молодым геймерам, лидируют «Одни из нас» — 27% респондентов, «Minecraft в кино» — 21%, «DOTA: Кровь дракона» — 19%, «Ведьмак» — 18%, «Киберпанк: Бегущие по краю» — 17%.

Реже всего среди фаворитов называли фильмы «Сайлент Хилл» — 8% и «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» — 7%.

От экранизации молодые геймеры прежде всего ждут узнаваемости оригинальной игры. Верность сюжету важна для 56% опрошенных, атмосфера оригинала — для 52%, хорошая актерская игра — для 37%. Главным фактором, способным испортить адаптацию, 45% назвали неудачный подбор актеров. Еще 32% указали на незнание авторами оригинальной игры и столько же — на слабый сценарий.

Среди игровых франшиз, которые больше всего заслуживают собственной или новой экранизации, российские геймеры выбрали: GTA (53% респондентов, а среди аудитории 14–18 лет показатель достигает 66%), Red Dead Redemption (29%), Half-Life (18%), God of War (18%), Counter-Strike (18%), Dota 2 (17%).

Наиболее подходящим форматом для переноса игровых историй на экран 38% считают полнометражный фильм. Сериал выбрали 25%, а анимационный сериал — 10%.

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