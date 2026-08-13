Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Культура

Молодые российские геймеры назвали нелюбимую экранизацию компьютерной игры

Молодые геймеры назвали любимой вышедшей экранизацией игр «Одни из нас»
Rockstar Games

Молодые геймеры рассказали, какие экранизации видеоигр им нравятся и чего они ждут от переноса любимых вселенных на экран. Данными соответствующего опроса, проведенного к старту The International 2026 по Dota 2, поделились с «Газетой.Ru» онлайн-кинотеатр «КИОН» и сеть компьютерных клубов COLIZEUM.

74% опрошенных признались, что после просмотра фильма или сериала по игре у них хотя бы иногда возникает желание попробовать оригинал или вернуться к нему. Среди экранизаций видеоигр, которые больше всего понравились молодым геймерам, лидируют «Одни из нас» — 27% респондентов, «Minecraft в кино» — 21%, «DOTA: Кровь дракона» — 19%, «Ведьмак» — 18%, «Киберпанк: Бегущие по краю» — 17%.

Реже всего среди фаворитов называли фильмы «Сайлент Хилл» — 8% и «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» — 7%.

От экранизации молодые геймеры прежде всего ждут узнаваемости оригинальной игры. Верность сюжету важна для 56% опрошенных, атмосфера оригинала — для 52%, хорошая актерская игра — для 37%. Главным фактором, способным испортить адаптацию, 45% назвали неудачный подбор актеров. Еще 32% указали на незнание авторами оригинальной игры и столько же — на слабый сценарий.

Среди игровых франшиз, которые больше всего заслуживают собственной или новой экранизации, российские геймеры выбрали: GTA (53% респондентов, а среди аудитории 14–18 лет показатель достигает 66%), Red Dead Redemption (29%), Half-Life (18%), God of War (18%), Counter-Strike (18%), Dota 2 (17%).

Наиболее подходящим форматом для переноса игровых историй на экран 38% считают полнометражный фильм. Сериал выбрали 25%, а анимационный сериал — 10%.

Ранее россиянки признались, что хотели бы примерить образ Кэрри Брэдшоу и Саманты Джонс.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
ИИ-модели начали массово «сбегать» и нарушать правила. Можно ли еще взять их под контроль?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!