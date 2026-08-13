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Культура

Актрису из «12 стульев» и «31 июня» кремируют

ТАСС: советскую актрису и балерину Трубникову кремируют в Москве 14 августа
Одесская киностудия при участии Гостелерадио СССР

Советскую актрису и балерину Наталью Трубникову кремируют в Хованском крематории в Москве в пятницу, 14 августа. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с пожеланиями близких умершей.

«Кремация состоится завтра в Хованском крематории», — сказал собеседник агентства.

До этого стало известно, что Трубникову похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с супругом режиссером-балетмейстером Анатолием Кулаковым.

Актрисы и балерины не стало 11 августа на 72-м году жизни. По данным Telegram-канала Mash, ее тело обнаружила соседка, когда та перестала отвечать на звонки. Артистка скончалась, сидя на диване. У знаменитости была диагностирована болезнь Паркинсона.

Врач‑гериатр, невролог Валерий Новоселов объяснил, что риск развития болезни Паркинсона увеличивается с возрастом. При этом выявить предрасположенность к недугу на ранних стадиях без клинических проявлений невозможно. Врач пояснил, что диагностика строится на проявлении симптомов — тремора, ригидности, комплекса двигательных нарушений, который проявляется резким снижением двигательной активности.

В фильмографии Трубниковой девять фильмов. Наибольшую известность она получила после роли принцессы Мелисенты в фильме Леонида Квинихидзе «31 июня». Также она снималась в проектах: «Тайна Снежной королевы», «12 стульев», «Клоун» и др.

Ранее соседка рассказала о последних годах Трубниковой.

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