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Культура

Ирина Безрукова отказалась от всех летних спектаклей

Актриса Ирина Безрукова сообщила, что не будет участвовать во всех летних спектаклях
Кадр из видео/Telegram-канал «Ирина Безрукова • Актриса театра»

Актриса Ирина Безрукова сообщила в Telegram-канале, что вынуждена отказаться от участия во всех летних спектаклях из-за травмы.

Безрукова была задействована в постановках «Пигмалион», «Женитьба Фигаро» и «Служебный роман». Ее заменит другая актриса. Артистка извинилась перед зрителями, которые купили билеты на эти спектакли ради нее.

«К сожалению, ни одну из моих героинь невозможно сыграть на колясочке в нынешних обстоятельствах, поэтому мне пришлось попросить замену», — поделилась артистка.

Безрукова поблагодарила всех, кто ее поддерживает и желает скорейшего выздоровления.

«Я делаю всё, чтобы восстановиться как можно быстрее. Благодарю вас за любовь, заботу и добрые слова. Обнимаю каждого», — заявила актриса.

В августе Ирина Безрукова сломала ногу. Артистка рассказывала, что это первый перелом в ее жизни. По словам актрисы, это произошло случайно. Она поскользнулась и упала. Знаменитости пришлось пропустить несколько спектаклей с ее участием из-за травмы.

Ранее Ирина Безрукова встала на костыли.

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