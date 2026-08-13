В «Холоде» появился новый герой

Актер Петр Федоров снялся в сериале «Холод». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе платформы START.

Федоров исполнил роль талантливого хирурга Михаила. Несмотря на помощь другим, он не может справиться со своими проблемами. Герой притупляет боль от потери близкого человека походами в ночной клуб и случайными связями. Его жизнь меняется, когда на его пути появляется Евгения. Ее закрытость и внешний холод притягивают Михаила – он видит в ней рану, которую хочет исцелить.

По словам Федорова, ему нравится, что его персонаж не относится напрямую к сюжету, в который вовлечена главная героиня.

«Он ставит на другую чашу весов важные человеческие постулаты. Поэтому мой персонаж становится проводником очень важной темы. Я играю врача, и это не просто функция. Это образ: Михаил – врач не только по профессии, но и для этой картины, для главной героини, для смысла всего происходящего», — рассказал артист.

Федоров хочет, чтобы Михаил стал лучом света на пути, по которому идет главная героиня.

Режиссер проекта — Алексей Казаков. В ролях: Любовь Аксенова, Лариса Гузеева, Линда Лапиньш, Петр Федоров, Александр Аверин, Максим Бойко, Ксения Каталымова, Денис Прытков, Олег Васильков, Александра Бабаскина, Евгений Харитонов, Олег Рязанцев, Влад Ценев, Ольга Смирнова, Всеволод Володин.

Ранее Любовь Аксенова рассказала о своем выборе пути мстящей арестантки в фильме «Холод».