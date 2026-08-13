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Культура

Умерла звезда сериала «Доктор Кто»

Sun: звезда сериала «Доктор Кто» Шерил Холл умерла в возрасте 76 лет
Picture Partnership Productions

Британская актриса Шерил Холл, известная по сериалам «Доктор Кто» и «Жители Ист-Энда», умерла в возрасте 76 лет. Об этом сообщила газета The Sun.

Точная дата смерти и причина ухода актрисы не называются.

В Sun отметили, что Шерил Холл обрела популярность благодаря эпизодическим ролям. Одно из первых ее появлений на телевидении состоялось в 1971 году, когда она сыграла стриптизершу Эйлин в эпизоде сериала под названием «Эпидемия». Кроме того, артистка снялась в фильме «Дорогая мама... С любовью, Альберт» и появилась в эпизоде сериала «Доктор Кто».

Холл также сыграла Линду, секретаршу Сида Эбботта, в фильме «Благослови этот дом» с Сидом Джеймсом в главной роли. В числе ее работ роли в сериале «Гражданин Смит», в фильме «Великолепная семерка смертных грехов», в фарсовой комедии «Без секса, пожалуйста, мы британцы» и в поп-комедии «Трое для всех».

В 1980-х Холл периодически играла роль Сэди в полицейском драматическом сериале «Закон и порядок» и появилась в качестве приглашенной актрисы в «Жителях Ист-Энда».

Согласно информации из открытых источников, с 1970 по 1973 год Холл состояла в отношениях с актером и певцом Робином Асквитом. С 1974 по 1980 год была замужем за своим партнером по сериалу «Гражданин Смит» Робертом Линдсеем.

Ранее умер актер из сериалов «Игра престолов» и «Доктор Кто» Том Чадбон.

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