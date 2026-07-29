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Культура

Умер звезда сериалов «Игра престолов» и «Доктор Кто»

Актер Том Чадбон из «Игры престолов» скончался в возрасте 80 лет
HBO

В возрасте 80 лет ушел из жизни британский актер Том Чадбон, известный по ролям в сериалах «Доктор Кто» и «Игра престолов». Об этом сообщает metro.co.uk.

«Мы с прискорбием узнали, что Том Чадбон ушел из жизни в минувшие выходные. Том был хорошо знаком многим благодаря многочисленным работам в кино и на телевидении — в том числе в «Докторе Кто», фильмах о Джеймсе Бонде и «Игре престолов». Он всегда был теплым и дружелюбным человеком, с которым приятно было работать», — сообщили в агентстве Fantom Events, клиентом которого он являлся.

Чадбон начал карьеру в конце 1960‑х годов и за время работы в индустрии снялся более чем в 120 фильмах и сериалах. Широкую известность ему принесла роль Даггана в «Докторе Кто» (1979–1986) — особенно зрителям запомнился его образ в серии «Город смерти».

Последним появлением актера на экране стала роль верховного септона Мейнарда в «Игре престолов» (2017). В фильмографии Чадбона также значатся фильм «Казино Рояль» (бондиана), мини‑сериал «Ребекка», а также сериалы «Чисто английские убийства», «Пип шоу», «Блейк 7», «Безмолвный свидетель» и другие.

Ранее стало известно о смерти Дмитрия Поднозова, звезды сериала «Тайны следствия». В сообщении подчеркивается, что он был выдающимся артистом и большим человеком.

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