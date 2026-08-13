Дмитрий Дибров объяснил, зачем нужно идти в ЗАГС

Телеведущий Дмитрий Дибров заявил, что брак нужен исключительно для рождения детей. Он поделился мыслями в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Единственное, что нужно, и обязательно нужно делать в ЗАГСе, — это детей. Вот тогда ты идешь в ЗАГС. Когда ты считаешь, что ты в этой фазе жизни можешь и имеешь право иметь детей, тогда немедленно в ЗАГС», — поделился телеведущий.

Шоумен признался, что не понимает своих коллег по цеху, которые заводят детей вне брака.

В июле 2025-го издание kp.ru сообщало, что жена Дмитрия Диброва Полина ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. Роман и Елена Товстик официально развелись в конце сентября. У экс-супругов остались шестеро детей после брака.

Полина и Дмитрий Дибровы официально развелись в сентябре 2025 года. 15 декабря Диброва впервые вышла в свет с возлюбленным, бизнесменом Романом Товстиком.

В апреле 2026-го Дибров признался, что решил продать дом, который назвал в честь бывшей жены (Villa Paulina). Он объяснил, что сделал это из-за боли после разрыва.

Ранее Дибров объявил о подаче иска в суд на экс-жену миллионера из-за высказывания про «поцелуй Иуды».