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Культура

Бузова захотела купить дачу

Певица Ольга Бузова призналась, что задумалась о покупке дачи
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Ольга Бузова призналась, что в будущем хочет иметь свою дачу. Ее слова передает Telegram-канал «Звездач».

Бузова хотела купить загородный дом в Подмосковье. Она долго искала, но пока не нашла себе подходящего варианта.

«Я не нашла хороший вариант с домом и ремонтом. Потому что в ремонт я больше не вписываюсь. Девочки, я вспоминаю эти три года… Когда: «Ну как там ремонт?» Да е-мае! Это из серии: «Ну как нога?» Для меня сложно то, что долго. Я не нашла хорошего варианта сразу с ремонтом. А потом я подумала: «Вот приеду я на дачу, и что?» — поделилась певица.

Певец Прохор Шаляпин поддержал Бузову в покупке дачи. Артист поделился собственным опытом покупки загородного участка. Он признался, что остался доволен покупкой. По словам певца, он счастливо проводит время на даче в одиночестве.

Бузова уточнила, что даже если и купит себе дачу, она не будет заниматься там садоводством.

«Я еще не перешла этап цветочков, огурчиков солить, грядки. Нет. Это не моя история», — рассказала артистка.

Ранее Прохор Шаляпин обзавелся дачей.

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