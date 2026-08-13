Российскую стримершу выслали из Казахстана и запретили ей въезд

Российской стримерше Fasoollka запретили въезд в Казахстан на пять лет

Российская стримерша Fasoollka (настоящее имя — Ксения Гузаева) была выслана из Казахстана. Об этом сообщает РИА Новости.

Гузаевой также запретили въезд в Казахстан на пять лет. Причиной этому стали провокационные высказывания блогерши на платформе Twitch. По данным издания, девушка ставила под сомнение принадлежность города Павлодар Казахстану и оскорбляла местных жителей.

Как отмечает РИА Новости, ранее местный суд привлек ее к административной ответственности за провокационные и некорректные высказывания в социальных сетях. В казахстанской полиции заявили, что закон и уважение к стране обязательны для всех без исключения.

Fasoollka проводит прямые трансляции на платформе Twitch, где играет в видеоигры и общается с подписчиками.

В июле стример Илья Давыдов, известный под псевдонимом Maddyson, поделился мыслями о жизни в США. Он назвал США самой свободной страной и тем местом, где смог обрести новый дом. По словам блогера, каждый человек должен увидеть американскую жизнь и «понюхать воздух свободы» — ведь все выросли на американских фильмах и знают об особом статусе Америки как мирового лидера.

Ранее тиктокерша попала в психиатрическую лечебницу после стрима.