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Культура

Bearwolf спровоцировала слухи о свадьбе: «Пока секрет»

Певица Bearwolf опубликовала фото в свадебном образе
Telegram-канал Valeriya Bearwolf

Певица Bearwolf (настоящее имя — Валерия Василевская) спровоцировала слухи о замужестве. Об этом сообщает МУЗ-ТВ.

Bearwolf опубликовала в соцсетях кадры в свадебном образе. На снимках артистка в белом платье показывает кольцо на обручальном пальце. Она сопроводила публикацию эмодзи невесты и свадебного украшения.

Представители Василевской не стали разглашать, действительно ли певица вышла замуж.

«Пока секрет!» — заявила команда исполнительницы.

В декабре 2025 года Bearwolf заявила о намерении судиться из-за своей песни Godzilla. Она утверждала, что ставший вирусным трек не принес ей денег. Артистка обвинила лейбл «Слышно» в невыполнении своих обязательств перед ней.

Godzilla с июня 2024 года была в управлении ИП Кангро. Артистка заявила, что компания должна ей 18 млн рублей с процентами, за выплатой которых она обратится в суд. По ее мнению, бизнесмен Валентин Кангро присвоил эти деньги и полностью потратил их.

В июне 2026-го Василевская подписала мировое соглашение в деле по иску к индивидуальному предпринимателю Валентину Кангро о взыскании более 21 миллиона рублей долга по лицензионным платежам.

Ранее Вероника Степанова вышла замуж за бывшего мужа.

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