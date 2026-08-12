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Культура

Звезда «Молокососов» сыграет в новом «Гарри Поттере»

Variety: актер Николас Холт исполнит роль Златопуста в сериале «Гарри Поттер»
Aude Guerrucci/Reuters

Британский актер Николас Холт сыграет во втором сезоне сериала «Гарри Поттер» от HBO. Об этом сообщает Variety.

Холт исполнит роль одного из антагонистов франшизы — писателя и преподавателя защиты от темных искусств в Хогвартсе Златопуста Локонса. В книге «Гарри Поттер и Тайная комната» его героя берут на должность благодаря геройской славе, однако позже оказывается, что мужчина выдумал свои достижения.

Николас Холт наиболее известен по роли Тони в драме «Молокососы». Также популярность ему принесли роли мутанта Зверя в кинокомиксах «Люди Икс: Первый класс», «Люди Икс: Дни минувшего будущего» и «Люди Икс: Апокалипсис» и Р в фильме «Тепло наших тел». В 2010-м актер стал одним из самых молодых номинантов на награду Британской академии «BAFTA» в категории «Восходящая звезда».

В фильмографии Холта более 60 проектов. Он снялся в таких картинах, как «Миротворец», «Фаворитка», «Банкир», «Одинокий мужчина», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Супермен», «Мой мальчик», «Толкин», «Великая».

Ранее сообщалось, что звезда сериала «Нам кранты» готов присоединиться к братству из «Властелина колец».

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