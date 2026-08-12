Вероника Степанова вышла замуж за бывшего мужа

Блогерша и психолог Вероника Степанова сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что сыграла свадьбу с бывшим мужем Николаем.

Степанова опубликовала фото со свадьбы. Торжество прошло в Мексике.

«Как я вышла замуж за бывшего мужа!» — подписала публикацию блогерша.

Степанова отметила, что живет с Николаем 32 года. Блогерша познакомилась с супругом, когда ей было 15 лет. Мужчине на тот момент было 19. В 17 лет Степанова родила дочь Александру. С тех пор у пары появились трудности в отношениях. В итоге Вероника и Николай приняли решение развестись. Они воссоединились спустя два года, но решили не расписываться вновь. Позже у них родилась вторая дочь Серафима.

Психолог решила сыграть свадьбу с Николаем, чтобы «закрыть гештальт», так как в 90-х у нее не было денег на полноценное торжество.

«По сути, мне нужны были документы, сколько нужен был вот этот праздник. А ему, в свою очередь, не нужен был этот праздник. Ему были важны документы. Каждому свое, кстати говоря. Меня, например, всю жизнь тяготили эти бракосочетания. (Это ощущалось как) жена должна в какой-то клеточке сидеть. А от того, что у меня нет этих штампов, что я нахожусь в разводе — он меня очень сильно как будто бы облегчал. Я была из той породы людей, что не любят эти штампы. А Коля, наоборот, без штампа (у него) не было завершенности», — рассказала психолог.

Ранее Игорь Николаев улетел с семьей из России.