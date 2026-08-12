Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Культура

Вероника Степанова вышла замуж за бывшего мужа

Блогерша Вероника Степанова сыграла свадьбу с бывшим мужем
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и психолог Вероника Степанова сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что сыграла свадьбу с бывшим мужем Николаем.

Степанова опубликовала фото со свадьбы. Торжество прошло в Мексике.

«Как я вышла замуж за бывшего мужа!» — подписала публикацию блогерша.

Степанова отметила, что живет с Николаем 32 года. Блогерша познакомилась с супругом, когда ей было 15 лет. Мужчине на тот момент было 19. В 17 лет Степанова родила дочь Александру. С тех пор у пары появились трудности в отношениях. В итоге Вероника и Николай приняли решение развестись. Они воссоединились спустя два года, но решили не расписываться вновь. Позже у них родилась вторая дочь Серафима.

Психолог решила сыграть свадьбу с Николаем, чтобы «закрыть гештальт», так как в 90-х у нее не было денег на полноценное торжество.

«По сути, мне нужны были документы, сколько нужен был вот этот праздник. А ему, в свою очередь, не нужен был этот праздник. Ему были важны документы. Каждому свое, кстати говоря. Меня, например, всю жизнь тяготили эти бракосочетания. (Это ощущалось как) жена должна в какой-то клеточке сидеть. А от того, что у меня нет этих штампов, что я нахожусь в разводе — он меня очень сильно как будто бы облегчал. Я была из той породы людей, что не любят эти штампы. А Коля, наоборот, без штампа (у него) не было завершенности», — рассказала психолог.

Ранее Игорь Николаев улетел с семьей из России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Можно не работать и получать деньги. Как оплачивают простой и когда он незаконен
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!