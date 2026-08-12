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Культура

Боне подарили кровать за 11,4 миллиона рублей

Телеведущая Боня рассказала, что ей подарили кровать за 11,4 млн рублей
Кадр из видео/Grey Wiese/YouTube

Блогерша и телеведущая Виктория Боня рассказала на YouTube-канале Сергея Grey Wiese Григорьева-Апполонова, что ей подарили кровать за несколько миллионов рублей.

Боня призналась в беседе с Grey Wiese и Игорем Синяком, что ей очень понравилась кровать с натуральным хлопком и шерстью лошади, однако ее смутил ценник. Знаменитость позвонила другу и попросила купить ей эту мебель. Мужчина согласился, даже не спросив цену. Стоимость кровати составила €120 тысяч (около 11,4 миллиона рублей по текущему курсу – «Газета.Ru»). Площадь мебели составляет 2 на 2 метра.

«Он не бойфренд мой. Просто мой друг, и мне он очень нравится, я ему нравлюсь. Он живет в Москве, я живу здесь, это не имеет значения», — поделилась блогерша.

Телеведущая отметила, что эта кровать — самая дешевая модель того бренда. Стоимость их мебели может достигать €500 тысяч (около 47,5 миллиона рублей).

Боня рассказала, что кровать весит полтонны. Она пошутила, что такую мебель не смогут украсть у Игоря Синяка. Парижскую квартиру блогера ограбили в январе.

Ранее Боня предложила Игорю Синяку покорить Эверест.

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