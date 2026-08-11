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Культура

Жена Леши Свика подала на развод: «Суд дает время на примирение»

Рэпер Леша Свик отказался комментировать сообщения о своем разводе
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Жена рэпера Леши Свика Ксения Ткачева подала на развод. Об этом со ссылкой на саму женщину сообщило издание Super.

Жена исполнителя хита «Малиновый свет» подтвердила, что заявление о разводе было подано 26 июня, однако пока оставлено без движения.

«Документы на развод поданы, комментарии давать пока не хочу, сделаю, как получу официальный документ. По закону суд дает время на примирение, поэтому дело пока без движения», — говорит она.

Свик отказался комментировать сообщения о своем разводе и порекомендовал узнавать информацию в официальных источниках.

«Я, честно говоря, сам пока что не до конца понимаю, о чем идет речь», — признался он.

Ткачева и Свик поженились в 2022 году, через несколько месяцев родилась их дочь Эмилия. Тогда же Ксения подавала на развод, намекая на неверность супруга. В 2025 году певца, пишет Super, признали отцом ребенка модели Екатерины Лукьяновой — девочка родилась, когда артист был уже в браке с Ксенией.

Ранее Мария Вебер призналась, что узнала об изменах мужа из прессы.

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