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Культура

Врач о моржевании Влада Топалова: «Никаких больше деток не получится»

Врач Алексеева: Топалов рискует потерять детородную функцию из-за моржевания
Natalia Shakhanova/Global Look Press

Экс-солист группы «Smash!» Влад Топалов показал в соцсетях, как решил заняться моржеванием, чем обеспокоил своих фанатов. Он погрузился в наполенную льдом ванну, после чего пользователи стали писать о последствиях такого «укрепления» здоровья. Врач общей практики Лариса Алексеева, комментируя опыт певца в беседе с Общественной Службой Новостей, одним из главных рисков назвала возможную потерю детородной функции.

«Понимаете, тут можно себе отморозить, как говорят в простонародье, одно место. И всё, никаких деток больше не получится иметь. Вот в чём главная проблема, — заявила специалист. — А если серьёзно, то для неподготовленных к моржеванию мужчин риск заполучить проблемы с мочеполовой системой при погружении в ледяную воду удваивается».

По словам врача, такой метод закаливания чреват обострением хронических воспалений, включая простатит, а также может привести к приступу, который потребует срочной госпитализации. Кроме того, Топалову грозят отсроченные последствия, включая резкое падение иммунитета, болезни суставов, бронхит и так далее.

Алексеева напомнила, что по рекомендациям врачей моржевание важно начинать постепенно, с адаптационного периода, который включает в себя контрастный душ, обливание прохладной водой. Снижать температуру следует постепенно, по одному градусу, причём ещё до всех процедур важно пройти медосмотр, подчеркнула врач.

Первые погружения в ледяную воду должны обязательно сопровождаться наблюдением опытных специалистов и проходить в оборудованных местах. Самым опасным в опыте певца Алексеева назвала риск того, что среди фанатов найдутся желающие последовать его примеру и повторить этот опасный для жизни эксперимент.

До этого основатель Telegram Павел Дуров заявил, что считает лучшим способом начать день – купание в ледяной ванне. Он опубликовал в историях видеоролик, в котором по шею погружается в ванну до верха наполненной водой и кусками льда. Несмотря на холод, окутывающий его обнажённый торс, на лице бизнесмена не дрогнул ни один мускул. При этом в один из моментов Дуров закрывает глаза, что, кажется, позволяет ему совладать с эмоциями.

Ранее Влад Топалов забыл цвет глаз жены.

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