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Культура

Пластический хирург о помолодевшей 79-летней Ротару: «Нет морщин ни на шее, ни на лице»

Хирург Осман допустила, что 79-летняя Ротару омолодилась за счет подтяжки лица
iamsofiaeve/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Пластический хирург Мадина Осман рассказала «Газете.Ru», что 79-летняя София Ротару могла сделать эндоскопическую подтяжку лица. Она отметила, что в таком возрасте пациенты уже не идут на кардинальные операции.

По мнению Осман, Ротару очень следит за собой, и на свежих фотографиях артистки видно, что у нее неплохое качество кожи. Но также хирург подчеркнула, что снимки могут подвергаться ретуши.

«Судя по фотографии, у нее нет морщин ни на шее, ни на лице. Отсюда можно сделать вывод, что сделана платизмопластика и круговая подтяжка лица. Единственное, вот такой момент смущает, что она уже в возрасте. И здесь, скорее всего, это постадийное улучшение внешности. Да, безусловно, видно, что у нее неплохое качество кожи. Вероятно, это аппаратные технологии. Все дело в том, что в таком возрасте уже операции кардинальные не делают, поэтому, скорее всего, это максимальные аппаратные технологии, новейшие методы вместе с эндоскопической подтяжкой, потому что она менее травматична, чем стандартная операция, то есть через микроразрезы с помощью специальных аппаратов подтягивают кожу», — поделилась хирург.

Сама Ротару редко выходит на связь с поклонниками в соцсетях. Но недавно ее внучка поделилась свежим кадром певицы в честь дня рождения бабушки. Пользователи отметили, что артистка выглядит молодо и свежо для своих лет.

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