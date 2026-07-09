Стало известно, почему Надежда Бабкина выглядит на 20 лет моложе своего возраста

Певица Надежда Бабкина по акту выглядит на 20 лет моложе своего возраста – достичь этого она смогла благодаря обращению к профессионалам индустрии красоты. В частности, она делала хирургическую круговую подтяжку лица, отметила звездный пластический хирург Марият Мухина в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Надежде Бабкиной очень хорошо объяснили, что лицо — это бутерброд из разных тканей, и важно работать с наружным слоем кожи и активацией собственного коллагена и эластина, — считает врач. — Благодаря этому Бабкина выглядит на 20 лет моложе своего паспортного возраста».

Специалист объяснила, что с возрастом у человека снижается выработка коллагена, а мышцы лица теряют тонус. У Бабкиной, по ее словам, сделана SMAS-подтяжка, то есть поверхностная мышечно-апоневротическая система. Такие операции позволяют подтягивать сразу все мягкие ткани лица, в том числе апоневрозы, причем эффект от операции дает на долгое время.

Кроме того, певица точно делала подтяжку верхних и нижних век, то есть блефаропластику, а также платизмопластику на зону шеи, за счет чего удалось добиться отсутствия возрастного раздвоения платизмы, убеждена Мухина.

Помимо операций, Бабкина, очевидно, регулярно прибегает к инъекциям, за счет чего ей удалось ремоделировать ткани на скулах и щеках, считает врач. В том числе, по ее мнению, речь идет об уколах ботокса, которые позволили певице убрать морщины на лбу и вокруг глаз.

Накануне Надежда Бабкина рассказала, что ради сохранения молодой внешности прибегала как к услугам косметологов, так и к пластическим операциям. Она подчеркнула, что считает это обязательным для артистов, а также призывает не спешить с пластикой в молодом возрасте. Певица призналась, что делала круговую подтяжку лица и некоторые другие уходовые процедуры, рассказывать о которых отказалась. Артистка добавила, что критикует пластику только в молодом возрасте, так как считает, что этот способ коррекции внешности подходит только для людей зрелого возраста.

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