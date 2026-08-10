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Культура

Стало известно, куда Клава Кока и Масленников отправились в свадебное путешествие

Super: певица Клава Кока отправилась с Масленниковым в свадебное путешествие в США
Григорий Сысоев/РИА Новости

Певица Клава Кока и блогер Дима Масленников отправились в свадебное путешествие в США. Об этом сообщает Super.

По данным издания, после свадьбы Кока и Масленников улетели в Лос-Анджелес, где посетили выступление британского певца Эда Ширана. Super опубликовал ролик, как молодожены танцуют на концерте.

3 апреля Кока подтвердила сообщения о романе с Масленниковым. Она выпустила альбом «Как я люблю тебя», на обложке которого запечатлена в поцелуе с избранником. В том же месяце Клава Кока и Дима Масленников объявили о грядущей свадьбе.

Super сообщал, что Кока и Масленников официально поженились 5 августа. По данным Telegram-канала Mash, звезды сыграли свадьбу в усадьбе Середниково, которая известна многим по сериалу «Закрытая школа».

Торжество прошло в обстановке секретности. На целый день двухэтажный особняк с восемью старинными залами и террасой стал закрытым пространством.

Пара взяла на себя всю организацию свадьбы: от декора и еды до выбора подрядчиков. Как отмечает Mash, стоимость мероприятия составила 5 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Клаву Коку и Масленникова поженил Киркоров.

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