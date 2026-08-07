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Культура

Клаву Коку и Масленникова поженил Киркоров

Певец Киркоров стал ведущим на свадьбе певицы Коки и блогера Масленникова
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Блогер Дима Масленников в своих соцсетях показал первые кадры церемонии свадьбы с певицей Клавой Кокой. Кадры приводит издание Super.

Ведущим свадьбы стал Филипп Киркоров. Он благословил молодоженов на совместную жизнь и исполнил свою композицию «Снег».

На свадьбе Масленников рассказал, как пять лет назад влюбился в Коку — был март и шел снег.

«Мы прощались и происходила магия… Внутри — самое сильное чувство за всю мою жизнь, а вокруг будто замер снег… Теперь мы пережили это вместе в день рождения нашей семьи. Отдельно хочу сказать огромное спасибо Филиппу Киркорову за то, что помог этой магии вновь случиться на церемонии! Песня «Снег» у нас теперь навсегда ассоциируется с самым важным днем в жизни!» — написал блогер.

Клава Кока вышла к жениху в сопровождении отца. Жених и невеста поцеловали друг друга под искусственный снег.

3 апреля Кока подтвердила сообщения о романе с Масленниковым. Она выпустила альбом «Как я люблю тебя», на обложке которого запечатлена в поцелуе с избранником. В том же месяце Клава Кока и Дима Масленников объявили о грядущей свадьбе.

Ранее отец Клавы Коки высказался о ее свадьбе.

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