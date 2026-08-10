Найденные миллионы и фестиваль арбузов: мокьюментари о новостях покажут на ТВ

Премьера сатирической комедии «Новости» производства компании Black Box Production состоится 10 августа в 21:30 на ТНТ. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе телеканала.

Сериал в формате мокьюментари сконцентрируется на жизни редакции регионального телеканала, где фестиваль арбузов может стать сенсацией, а за спокойной картинкой вечернего выпуска скрываются борьба за рейтинг, поиски спонсоров, отношения с городской властью и личные драмы сотрудников.

Главная героиня «Новостей» — провинциальная блогерша Аня Федорова (Виктория Разумовская), которая мечтает стать журналисткой. Найдя 20 миллионов рублей, она честно возвращает деньги в банк, после чего сама становится героиней новостного сюжета и попадает на стажировку на телевидение в городе Цветаев. Там благодаря настойчивости, порядочности и врожденному чувству справедливости она покажет, что умеет находить большую историю там, где опытные коллеги давно перестали ее замечать. Однако вскоре Ане предстоит столкнуться со сложным выбором.

«Аня приезжает в Цветаев с очень чистым представлением о журналистике: если видишь несправедливость, нужно взять камеру и сказать правду. В новой редакции это кажется наивностью, но именно эта наивность оказывается ее силой. Она задает вопросы, которые опытные коллеги давно перестали задавать, и не умеет проходить мимо. Мне было важно, чтобы за комедией зритель видел живого человека, который мечтает о большой карьере, ошибается, сомневается, но старается не потерять себя», — говорит о своей героине Разумовская.

Натурные съемки проходили в Самаре — на волжской набережной, в парках и фактурных городских дворах. Город стал визуальной основой вымышленного Цветаева, а интерьерные сцены снимали в Москве и Подмосковье.

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