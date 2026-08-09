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Культура

Айза раскрыла огромные траты на образование сына от Гуфа

Блогерша Айза заявила, что тратит 380 тыс. рублей в месяц на образование сына
Aizalovesam/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай призналась в Telegram-канале, что тратит большие деньги на образование сына от рэпера Гуфа Сэма.

Айза платит 380 тысяч рублей в месяц на дополнительные занятия для сына. Блогерша объяснила, что хочет дать своему ребенку лучшее образование и как можно больше знаний. Мальчик занимается математикой, физикой, английским языком, серфингом, а также посещает спортивный зал и скалодром.

«(Занятия) у лучших преподавателей точным наукам. И это помимо платной школы и дополнительных расходов на олимпиады, которые он постоянно выигрывает. Ну а как иначе в мире сильнейшей конкуренции в сфере точных наук?» — поделилась бизнесвумен.

Айза призналась, что вначале давила на сына, чтобы тот ходил на занятия. Она считает такое поведение перебором.

«И, будем честны, бывает, перебарщиваю до сих пор. Но сегодня Сэм уже сам проявляет инициативу и старается брать от жизни как можно больше знаний», — подчеркнула инфлюенсерша.

Айза заявила, что Сэм растет умным ребенком, который не смотрит на мир через призму «розовых очков». Она выразила свою любовь и гордость за сына.

«Я верю, что Сэм станет ученым, как он мечтает. Верю, что он сможет сделать мир лучше, совершить открытия. А я сделаю все возможное, чтобы дать ему лучшее образование. Даже если мне придется работать 24 часа в сутки, то я пойду на все ради своих детей», — рассказала Айза.

Ранее бывшая жена Паши Техника обвинила Айзу в распространении наркотиков.

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