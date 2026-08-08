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Культура

Тейлор Свифт отобрала у Дональда Трампа песню

Из TikTok-ролика Трампа удалили хит певицы Свифт
Global Look Press

Песню американской певицы Тейлор Свифт удалили из видео TikTok, опубликованного в аккаунте кампании президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Variety.

Издание обратило внимание на то, что певице удалось отобрать у политика трек «August» через четыре дня после публикации ролика.

«Я уверен, Тейлор Свифт будет очень рада, что мы использовали ее песню!» — говорится в подписи к ролику.

На видео видно, как Дональд и Мелания Трамп стоят на балконе и наблюдают за фейерверком с надписью «Настроение, когда на дворе август, а Дональд Трамп — ваш президент».

Песня вышла в альбоме Свифт «Folklore» 2020 года. В американской версии приложения TikTok к видео добавлено сообщение: «Владелец авторских прав сделал этот звук недоступным в вашей стране».

Свифт и Трамп пока не комментировали инцидент.

Аккаунт @TeamTrump в TikTok, на который подписано 14 миллионов человек, был создан в преддверии президентских выборов в США в 2024 году. Он продолжает регулярно публиковать видеоролики с тех пор, как Трамп был избран на второй срок.

Из видео «Team Trump», в которое была включена песня Свифт «Father Figure», также удалили аудиозапись.

В сентябре 2024 года Трамп опубликовал в социальных сетях пост «Я ненавижу Тейлор Свифт». Это произошло после того, как певица заявила, что намерена голосовать за Камалу Харрис на президентских выборах.

Ранее стало известно, почему Лана Дель Рей пропустила свадьбу Тейлор Свифт.

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