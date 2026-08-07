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Культура

Экс-директору Popcorn Books вынесли приговор

Экс-директора Popcorn Books Протопопова приговорили к четырем годам условно
Shutterstock

Экс-директору издательства Popcorn Books Дмитрию Протопопову вынесли приговор по делу о продаже книг с «ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-тематикой». Об этом пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на решение Замоскворецкого суда Москвы.

Суд признал Протопопова виновным в организации продаж книг после введения ограничений на их распространение и приговорил его к четырем годам лишения свободы условно.

Согласно материалам дела, он координировал работу сотрудников, связанных с хранением и продвижением изданий, нарушающих закон.

В частности, ему вменяли создание внутренней классификации издаваемой литературы с разделением на «красный» и «желтый» списки. Согласно оглашенному обвинительному заключению, в «красный список» вошли произведения с центральной темой нетрадиционных отношений, а в «желтый» — книги с менее выраженным соответствующим содержанием.

В ходе расследования Протопопов признал вину.

По этому же делу к четырем годам условно были приговорены бывший директор по продажам Павел Иванов и экс-работник склада Артем Вахляев.

Ранее суд принял решение рассмотреть дело руководителя Popcorn Books в особом порядке.

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